A Roma voragine inghiotte auto. VIDEO

Roma - Una voragine ha inghiottito due auto a Roma. La voragine si è aperta in via Zenodossio, una traversa di via Casilina all’altezza del Pigneto/Torpignattara, a Roma: sono state letteralmente inghiottite una Smart e una Mercedes.

Il cedimento del manto stradale (profondo circa 6 metri e lungo 12), causato da una perdita d’acqua, è avvenuto tra la carreggiata e il marciapiede, trascinando le auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta.