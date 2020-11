A Vittoria contagiati Covid sono andati in farmacia. La denuncia

Vittoria - Persone contagiate da Covid 19 si recano nelle farmacie mettendo a grave rischio l'incolumità dei farmacisti, ma anche degli altri clienti che si trovano all'interno dei locali. La denuncia parte dal presidente provinciale di Federfarma Ragusa, Luigi Bianculli.

A Vittoria, è morto nella notte il farmacista Rosario Guastella, anch'egli contagiato a causa del Covid 19. Bianculli ha inviato una lettera al commissario straordinario al comune sciolto per mafia, Filippo Dispenza, segnalando la situazione alla Prefettura, all'Asp, alle forze dell'ordine e chiedendo maggiori controlli.

"In un momento così drammatico - ha aggiunto - occorre la collaborazione di tutti per tutelare il diritto inviolabile alla salute e alla vita".