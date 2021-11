A Vittoria i ladri di guardrail

Vittoria - Incredibile, ma vero. La ricettazione di guardrail come materiale ferroso da rivedere. E' accaduto a Vittoria.

Nel pomeriggio di giovedì 25 novembre, una Volante del locale Commissariato ha proceduto al controllo di un autocarro sospetto, sorprendendo quattro soggetti intenti a scaricare dei guardrail metallici presso una ditta di raccolta di materiale ferroso. Poiché i soggetti non sapevano fornire spiegazioni sulla provenienza, il guardrail, del peso complessivo di circa 1.200 Kg, è stato sequestrato ed i quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.