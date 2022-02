A Vittoria ladri rubano macchinina del bebè. Proprietario posta VIDEO

Vittoria - Un vittoriese ha denunciato il furto subito a casa postando su fb con il video della telecamera di sorveglianza interna dell'abitazione. I ladri si sono introdotti nella casa mentre i proprietari, che sono gestori di un ristorante, erano a lavoro. I due malviventi sono riusciti a portare via una macchinina giocattolo elettrica per bambini.

Nel post il proprietario che ha subito il furto scrive: “Guardando il video vedrete che hanno rubato una jaguar nera di un bambino di 19 mesi che appena ha capito che la sua macchinina non c’era più è scoppiato in lacrime. Hanno anche cercato di rubare la TV ma era attaccata al muro e tirandola l’hanno distrutta. Due furti in due settimane in due case vicine.. e così che si vive a Vittoria? Una gran bella città veramente! Grazie per la sicurezza che date a noi cittadini.” Il VIDEO.