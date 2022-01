Abusi sulla figlia di 15 anni, padre 40enne in manette

Catania - Un 40enne è stato arrestato e incarcerato a Catania, con l’accusa di violenza sessuale sulla figlia di 15 anni. L’uomo era separato da 5 anni dalla moglie, da cui aveva avuto due figlie: la più piccola, 7 anni, aveva scelto di stare con la madre; mentre la più grande, vittima degli abusi, era andata a vivere col padre. Da qualche tempo era tornata però a vivere con la madre che, percependone il malessere, ha immediatamente informato le forze dell'ordine.

È stata la ex coniuge infatti a notare il turbamento della figlia, che ha rivelato le ripetute violenze “nel corso della sofferta confidenza, rilasciata prima alla mamma e poi confermata ai carabinieri” scrive la Procura del capoluogo etneo. Secondo i magistrati, gli abusi si sono verificati in diverse occasioni in cui anche la sorellina più piccola si era fermata a dormire insieme a lei e al genitore.