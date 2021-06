Acate, crolla il tetto dell’ex cinema Morale VIDEO

Acate – Pompieri, vigili urbani e Protezione civile impegnati ieri pomeriggio nella messa in sicurezza del tratto di strada di via Ruggero VII interessato dal crollo del tetto dell’ex cinema Morale. La copertura è fatta di Eternit, quindi di amianto pericoloso per la salute, e da tempo i cittadini ne chiedevano la rimozione, essendo vistosamente pericolante. Sul posto è arrivato anche il sindaco Giovanni Di Natale. Alleghiamo le immagini girate sul posto da Daniele Campagnolo, The Videographer.