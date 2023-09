Acate, multata azienda insicura sui luoghi di lavoro

Acate - Prosegue senza sosta l’attività ispettiva del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa nel controllo del territorio per garantire le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori. In particolare, nel pomeriggio del 14 settembre, a seguito di un controllo effettuato ad una ditta di Acate in cui vengono venduti e riparati pneumatici, i Carabinieri della Stazione di Acate che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Ragusa e a personale della Polizia Provinciale di Ragusa, hanno denunciato in stato di libertà il titolare L.F. cl. 83, in quanto veniva rilevato un deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da PFU (pneumatici fuori uso), su un terreno di sua proprietà per un’estensione di circa 2.700 mq..

Inoltre, allo stesso titolare venivano elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di circa 7.500 euro, poiché veniva verificata la mancanza di documentazione di valutazione rischi (DVR), nonché ulteriori violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nella circostanza veniva adottato provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale che non sarà sottoposta a chiusura se il titolare provvederà all’adeguamento della sede della ditta ai requisiti di sicurezza e provvederà al pagamento delle sanzioni comminategli. Il terreno adibito abusivamente a deposito, invece, è stato sottoposto a sequestro.