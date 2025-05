Accoltella la moglie in casa, scappa e muore in un incidente, figli chiamano allarme

Parma - Donna accoltellata dal marito in casa: è cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense.

Sarebbero stati i figli, bimbi, a dare l'allarme scappando fuori di casa e gridando aiuto.

È il marito della donna l'uomo morto nell'incidente avvenuto sulla provinciale a poche centinaia di metri dall'abitazione. La dinamica dell'incidente - un frontale tra l'auto dell'uomo e un furgone su un rettilineo - è ancora al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando i rilievi. Non si esclude un gesto estremo dell'uomo deceduto che aveva 53 anni. I due occupanti del mezzo pesante sono entrambi feriti gravi.

Durante la fuga l'uomo ha avuto un incidente, prima del ponte per San Secondo, all'altezza della stazione di carburante Eni mentre la moglie sarebbe stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica.