Accoltellamento a Donnalucata, preso per tentato omicidio

Scicli - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto H.B.H., tunisino cl. 94, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un connazionale, C.F cl.'87.

Il fatto, in base a quanto finora emerso dalle indagini immediatamente avviate, sarebbe avvenuto a seguito di una lite per futili motivi scaturita verso la mezzanotte nei pressi di un bar di Donnalucata.

I due uomini, dopo essersi allontanati, si sarebbero reincontrati alle 04.30 in c.da Dammusa di Scicli, dove la discussione si sarebbe riaccesa così che l'aggressore avrebbe, dapprima sparato un colpo con una pistola a salve in direzione della vittima, ed immediatamente dopo l'avrebbe colpita al torace con un coltello che aveva con sé.

I Carabinieri, dopo aver ricostruito quanto accaduto anche grazie ad alcune immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato H.B.H. presso un suo domicilio di Scicli dove sono stati rinvenuti il coltello utilizzato per l'aggressione, la pistola a salve e gli abiti che lo stesso aggressore indossava al bar di Donnalucata quando erano iniziati i primi dissapori con la vittima. C.F. è stato portato presso l'ospedale di Modica dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

L'autore del delitto, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa che ha seguito e coordinato lo sviluppo delle indagini, sarà associato presso la casa circondariale di Ragusa.