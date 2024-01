Vittoria - Accoltellamento oggi nel tardo pomeriggio a Vittoria. Due persone hanno litigato in via Generale Cascino, in prossimità di una palestra, e uno ha sferrato all'altro un fendente. La vittima è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale Guzzardi.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Vittoria. L'aggressore è stato individuato e condotto in caserma. La vittima non correrebbe pericolo di vita.