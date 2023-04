Accoltellamento stasera a Scicli

Scicli - Episodio di violenza in contrada Scala Marina, tra Scicli e Donnalucata. Una persona è stata accoltellata intorno alle 20. L’aggressore e la vittima sono entrambi di Scicli. Non si conoscono i motivi dell’accoltellamento, pare per futili motivi. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri della Tenenza di via Ignazio Emmolo e la Polizia Municipale del Comando di corso Mazzini. L’accoltellatore, pare soffrisse di disturbi mentali e per questo in passato era stato sottoposto a Tso. I militari dell’Arma hanno bloccato l’autore dell’aggressione nella sua casa e sottoposto ad interrogatorio. Le condizioni di saluto del ferito sembrano non destare particolare preoccupazione. Le successioni indagini chiariranno meglio l’episodio.