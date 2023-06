Accoltellati due fratelli al lungomare di Cava d'Aliga

Scicli- E' successo oggi pomeriggio alle 15, al lungomare di via Frine a Cava d'Aliga, quando in spiaggia si trovavano qualche centinaio di bagnanti.

Quattro giovani tunisini, due dei quali fratelli, hanno animato una violenta lite. I due fratelli hanno riportato ferite da arma da taglio in varie parti del corpo. È stato chiamato il 118 per il trasporto in ospedale al Maggiore Nino Baglieri di Modica dei due feriti. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Tenenza di Scicli, intervenuti sul posto, per ricostruire quanto accaduto e risalire all’autore o agli autori del ferimento.

I due feriti sono ricoverati in codice verde. Le lesioni che hanno riportato non destano preoccupazione.