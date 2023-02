Acireale, esecuzione tra la folla: ucciso un allevatore

Acireale - Un'esecuzione tra la folla, otto colpi per chiudere un conto aperto. E' un giallo, al momento, la morte di Francesco Ilardi, allevatore avicolo di 51 anni, assassinato ad Aci San'Antonio nell'Acese. La vittima, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per un reato di truffa datato almeno dieci anni, è stato raggiunto dal sicario che gli ha sparato a ripetizione con una pistola davanti ad un circolo ricreativo, frequentato in quel momento da molte persone. Ancora in vita, Ilardi è stato trasportato in ospedale ad Acireale, ma per le ferite gravi è morto sotto i ferri dei medici che hanno tentato, invano, di salvargli la vita.

La procura di Catania ha avviato un'inchiesta affidata ai carabinieri. Qualcosa potrebbe emergere dalla visione delle telecamere della zona, in pieno centro, del paese di Aci Sant'Antonio. Al momento è oscuro il movente.