Acireale - I vigili del fuoco sono intervenuti in serata per domare un incendio nell’ex hotel Excelsior di Acireale. Il rogo è stato posto controllo per poi procedere a un’ispezione dei luoghi al fine di verificare l’eventuale presenza di persone, visto che la struttura in disuso sembrerebbe utilizzata da senza fissa dimora. Sul posto anche polizia e 118.