Acquista un'auto rubata per fare un regalo di Natale alla moglie

Catania - Acquista un’auto per fare un regalo alla moglie. E’ successo in viale Grimaldi nel quartiere di Librino dove, un pluripregiudicato S.D., 45 anni, è stato denunciato dalla Polizia, insieme alla moglie M.A., di 44 anni, per ricettazione di un'autovettura. L’uomo, appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, per Natale ha regalato alla consorte un'autovettura rubata agli inizi di dicembre 2020 a Gravina. E per regolarizzare l'autovettura ha semplicemente apposto una targa intestata alla donna. Gli accertamenti hanno poi consentito di accertare che i numeri del telaio erano associati invece all’auto rubata. L' uomo, di fronte all'evidenza probatoria, ha poi spiegato di avere acquistato l’auto rubata per fare un regalo natalizio alla moglie. L’auto è stata sequestrata in attesa di restituirla al legittimo proprietario.