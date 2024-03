Acquista un telefonino su Internet a 60 euro: le inviano un succo di frutta

Floridia - Se ti rivolgi al web per un acquisto, il rischio di prendere una sola, o meglio un pacco, è verosimile. È il pacco vuoto o quasi, un'azienda della Lituania lo ha rifilato ad una signora di Floridia che aveva deciso di acquistare con la modica somma di 60 euro un telefonino cellullare. Ma la vittima del raggiro è stata meno sprovveduta di quanto si possa pensare perchè per l'acquisto si è rivolta ad Amazon.

La sorpresa a Floridia è arrivata quando l'addetto alla distribuzione ha consegnato il pacco che doveva contenere il telefonino. Quando la donna ha spacchettato l'involucro, ha trovato all'interno un brick che conteneva un succo di frutta. La signora si è messa , però, in contatto con Amazon per raccontare quello che le era successo. La società americana, oltre alle scuse per quanto accaduto, ha provveduto a rimborsare l'ignara cliente.