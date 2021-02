Addio Matteo, leucemia fatale al ballerino 24enne: “Vola alto maestro"

Catania – Sei stato un eroe, vola alto maestro, ballerai per tutta la vita”. Social inondati di messaggi di cordoglio per la scomparsa, a soli 24 anni, di Matteo Bonforte, giovane maestro di ballo malato da un anno malato di leucemia. Lascia un compagno e una famiglia che è sempre stata al suo fianco durante questo lungo anno. Siciliano di San Michele di Ganzaria, Matteo ha scoperto di avere la leucemia a febbraio 2020, prima che si aggiungesse pure l’emergenza Covid, mentre era nel pieno di sogni e progetti da realizzare. A causa dell’epidemia ha passato molto tempo solo in ospedale, senza i suoi cari accanto, e senza mai perdere la speranza di tornare a danzare. Purtroppo il sogno non si è realizzato e sono tante le fotografie e i video che circolano sul web in queste ore, in suo ricordo, quando era ancora in salute.