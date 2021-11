Adele La Malfa, 59 anni, muore per reazione allergica alla Tac

Bagheria - Una improvvisa forte reazione allergica al mezzo di contrasto utilizzato per effettuare la Tac: sarebbe questa la prima ipotesi per la tragedia avvenuta alla clinica “Villa Santa Teresa” di Bagheria, nel palermitano. Una donna di 59 anni, Adele La Malfa (foto), è morta il 10 novembre scorso – ma la notizia è trapelata solo ora – dopo una Tac con mezzo di contrasto, che le avrebbe causato prima un soffocamento e poi un arresto cardiaco.

La famiglia della vittima non riesce a capacitarsi del dramma, sebbene la donna già in passato avesse avuto un principio di shock a seguito di un simile esame. Anche la magistratura vuole vederci chiaro e ha disposto l’autopsia aprendo un’inchiesta. L’analisi autoptica sul cadavere è stata già fatta pochi giorni fa, ma gli esiti non son ancora noti.

La 59enne Adele La Malfa, contabile in pensione da pochi mesi, era sposata e mamma di due figli: un ragazzo di 30 anni e una ragazza di 27 anni, che ora vogliono verità e giustizia. Era in cura da alcuni mesi per una recidiva di un cancro al seno (avuto 15 anni prima). I medici le avevano riscontrato il ritorno di qualche cellula tumorale, così ad agosto aveva ripreso le cure.

Dopo avere prenotato la Tomografia Assiale Computerizzata si è diretta alla nota struttura sanitaria bagherese per sottoporsi all’esame, col mezzo di contrasto. Un liquido che viene adoperato dai medici per evidenziare vene, arterie, linfonodi e formazioni anomale (quali ad esempio le formazioni benigne o maligne). Il liquido contiene dello iodio che viene iniettato di solito attraverso una vena dell’arto superiore (a volte a livello della piega del gomito, altre a livello della mano).

Ma qualcosa è andato storto: la donna ha avuto un improvviso soffocamento e poi un arresto cardiaco. Da qui l’ipotesi di allergia al liquido impiegato. Il personale ha cercato invano di salvare la vita alla donna. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica. Il magistrato di turno ha aperto un’inchiesta che coinvolgerebbe alcuni medici della struttura. Ci sarebbero già degli indagati.