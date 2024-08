Aereo non può atterrare a Catania e pilota traccia rotta a forma di fallo

Catania - Stanco di aspettare indicazioni sull’atterraggio all’aeroporto di Fontanarossa per via dei disagi causati dal maltempo, il pilota del volo di linea Parigi - Catania della EasyJet ha tracciato una rotta particolare disegnando una forma fallica sopra il mar Tirreno all’altezza di Cefalù.

Una quindicina di voli nel pomeriggio di ieri sono stati dirottati dall’aeroporto di Catania a quello di Palermo per via di un forte temporale. ll volo EJU38AY era ancora in attesa della destinazione per l’atterraggio quando il pilota dell’Airbus A320-214 ha impiegato il suo tempo disegnando la traiettoria inconfondibile che si poteva facilmente vedere sul sito Flightradar24, il portale che monitora il traffico aereo nazionale e internazionale.