Aereo precipita in strada: quattro feriti, grave il pilota

Asiago, Vicenza - Incidente aereo e tragedia sfiorata questa mattina ad Asiago. Nella zona di via San Domenico (vicino all'aeroporto Sartori) un aereo in fase di atterraggio è precipitato in strada. Quattro i feriti: tre passeggeri (in modo non grave) e il pilota, che invece ha riportato traumi seri.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11 di oggi (7 dicembre) nella zona di San Domenico. Coinvolto un aereo Van's Rv-10 con a bordo il pilota e tre passeggeri. Il pilota poco prima aveva inviato un messaggio d'emergenza alla torre di controllo del vicino aeroporto Sartori, per poi atterrare in strada.

Sul posto, allertati dai passanti che hanno prestato i primi soccorsi e aiutato i passeggeri a uscire, sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del Suem, con l'ausilio dell'elicottero. Il pilota, rimasto incastrato, è stato estratto dai vigili del fuoco: stabilizzato dai sanitari è poi stato trasferito in eliambulanza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre passeggeri, feriti in modo più lieve, sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Asiago. In corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco per lo spandimento di carburante a causa del danneggiamento dell’ala che lo conteneva. Al vaglio invece le cause dell'incidente.