Aeroporto di Catania, la passeggera con tre coltelli in valigia

Catania - Nella valigia che aveva imbarcato all'aeroporto di Catania c'erano un grosso coltello del tipo “Kukri Nepalese”, avente una lama affilata di circa 30 centimetri, custodito all’interno di un fodero con annessi altri due coltelli con le lame di circa 8 centimetri. Agenti della Polizia di frontiera hanno rintracciato la proprietaria della valigia che non ha saputo giustificare il possesso di quei coltelli, riferendo di essere partita in macchina dalla propria residenza, in una località del Nord Italia e, dopo aver trascorso una vacanza a Catania, stava ripartendo per raggiungere la propria residenza.

Dopo aver sequestrato il coltello completo di custodia e gli altri due coltelli, la passeggera è stata deferita in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.