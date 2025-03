Aeroporto di Catania, ruba profumi e tenta di partire, fermato

Catania - Un 21enne della provincia di Enna è stato sorpreso all’imbarco di Fontanarossa dopo aver rubato alcuni profumi da un negozio all’interno dell’aeroporto catanese. Il valore complessivo era di 260 euro. Sulla base dell’accurata descrizione del probabile ladro ricevuta dal personale la polizia in pochi minuti ha rintracciato il ragazzo nei pressi del gate, in procinto di partire per Roma, e lo ha denunciato.