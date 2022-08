Agente penitenziario si spara in carcere ad Augusta, è in ospedale

Augusta, Sr - Un agente di Polizia Penitenziaria di 52 anni, padre di 2 figli, ha tentato stamani di togliersi la vita con la pistola di ordinanza nella caserma del carcere di Augusta. L'uomo, originario di Noto, è riuscito solo a ferirsi gravemente. Gli accertamenti sulle ragioni del tragico gesto sono ancora in corso. Ne dà notizia il sindacato autonomo Sappe, auspicando che il collega sia dichiarato presto fuori pericolo.

Dall’inizio dell’anno in tutta Italia sono stati 3 i poliziotti penitenziari suicidi, 2 dei quali in Sicilia. Il dato è in discesa ma comunque allarmante: 5 nel 2021, 6 nel 2020, 11 nel 2019. I penitenziari siracusani sono stati di recente teatro di brutali aggressioni da parte dei detenuti contro gli agenti.