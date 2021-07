Aggredisce datore di lavoro che vuole assumerlo

Naro - Minacce al datore di lavoro che voleva metterlo in regola: arrestato un operaio di origine romena di 22 anni, con precedenti di polizia. Sabato sera ha fatto irruzione direttamente in caserma per aggredire, davanti agli occhi dei carabinieri, l'ex titolare che lo stava denunciando per le minacce ricevute: i militari hanno faticato per placare il giovane, che si è scagliato anche contro di loro.

Secondo la ricostruzione dell'Arma, il lavoratore "si rifiutava di essere assunto regolarmente perché destinatario del reddito di cittadinanza e pretendeva di lavorare in nero per non perdere il beneficio". Per lui scattate le manette, ora è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida: dovrà rispondere di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.