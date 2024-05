Aggrediscono e rapinano due suore: due arrestati e un ricercato

Palermo - Un 33enne e un 38enne sono stati bloccati e arrestati dai Falchi della squadra mobile di Palermo dopo un breve inseguimento in via Filippo Corazza, zona Oreto nel capoluogo. Entrambi sono accusati di avere derubato ieri due suore in via Altofonte. Un terzo uomo è ancora ricercato.

Le suore sarebbero state rapinate subito dopo essere uscite dall’ufficio postale di corso Calatafimi dove erano andate a prelevare oltre mille euro in contanti. Una volta fuori sono state aggredite dai rapinatori che, dopo avere preso le loro borse, sono fuggiti a bordo di un’auto. Qualcuno è riuscito a notare il modello del mezzo e la targa e ha lanciato l’allarme al 112. L’auto – una Mini Cooper – è stata vista in via Oreto. Sei volanti l’hanno bloccata e i due sono stati arrestati.