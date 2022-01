Agguato mortale a Messina, caccia ai sicari VIDEO

Messina - È fuori pericolo Giuseppe Cannavò, 35 anni, l'uomo ferito ieri pomeriggio in una sparatoria in via Eduardo Morabito costata la vita a Giovanni Portogallo, 31 anni, nel rione messinese di Camaro. Colpito al collo da un proiettile, Cannavò è stato prima ricoverato al Piemonte e poi operato in serata all'ospedale Policlinico: le sue condizioni restano critiche, i medici credono però che non rischi piu' la vita.

I due stavano passeggiando quando sono stati affiancati da un motorino, con a bordo due persone: il passeggero ha esploso i primi colpi ma Portogallo e l'amico, feriti, hanno provato a scappare a piedi. Un tentativo di fuga durato solo pochi secondi.

Gli inquirenti stanno interrogando numerose persone e avevano individuato un sospetto, che poi è stato rilasciato. Un altro sospettato è invece irreperibile, ma i carabinieri sarebbero sulle sue tracce. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma privilegiano quella di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti. Nel video, la scena del delitto filmata da una testata locale.