Agitu, la pastora etiope finita a martellate per soldi da un dipendente

Trento - Agitu Gudeta, una pastora etiope rifugiata di 42 anni da tempo residente a Frassilongo, piccolo comune di 345 anime in provincia di Trento, dove era diventata simbolo di integrazione, è stata trovata morta nella sua casa in valle dei Mocheni, dove aveva avviato un'azienda agricola di allevamento biologico di capre, ben 180 esemplari pregiati. Ad uccidere la donna colpendola ripetutamente con un martello sarebbe stato un suo collaboratore, che ha confessato ai carabinieri di averla colpita durante una lite per motivi economici.

L'uomo è un 32enne ghanese che – stando a quanto rende noto il TgR di Trento – reclamava uno stipendio che non sarebbe stato corrisposto. La gente la chiamava la 'Regina delle capre felici'. Nel 2010, era fuggita dall'Etiopia dove aveva ricevuto minacce di norte, che ha trovato invece in Italia, per mano di un altro immigrato e non di qualche fanatico razzista, come si era creduto all'inizio. Solo due mesi fa aveva ricevuto la Bandiera verde di Legambiente per il suo impegno nell'allevamento e nel riscatto. Sul suo profilo Fb aveva appena scritto "Buon Natale a te che vieni dal sud, buon Natale a te che vieni dal nord, buon Natale a te che vieni dal mare, buon Natale per una nuova visione e consapevolezza nei nostri cuori".