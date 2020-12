Agrigento: corse clandestine di cavalli sulla provinciale, 38 denunce VIDEO

Agrigento – La polizia ha bloccato una corsa clandestina di cavalli in contrada Ciccobriglio, a Naro. Gli agenti hanno sorpreso e circondato un folto gruppo di spettatori, anche minorenni, che stava assistendo a una gara tra due cavalli in calesse, lungo una strada provinciale locale; 38 persone sono state identificate e denunciate per competizioni con animali non autorizzate, scommesse clandestine e infrazioni al Codice della strada. Sequestrate inoltre somme di denaro per più di 2.500 euro, frutto delle puntate, e i due cavalli, che saranno sottoposti ora agli esami tossicologici per rilevare eventuali tracce di sostanze dopanti.