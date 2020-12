Si toglie la vita a Natale al cancello dei parenti che non può vedere

Agrigento - Un uomo di 58 anni, originario di Palma di Montechiaro, si è impiccato a San Leone, la frazione balneare di Agrigento, al cancello dell'abitazione dei suoi familiari che non poteva avvicinare per decisione della magistratura. In un primo momento sembrava si fosse trattato di un incidente con l'uomo che intendendo forzare il divieto aveva cercato di introdursi lo stesso in casa, ma i successivi rilievi hanno fatto luce su gesto e chiarito si sia trattato di un suicidio. Non è ancora chiaro se l'uomo abbia lasciato un messaggio o una lettera per spiegare le ragioni. Sul posto i carabinieri di Agrigento, l'ambulanza del 118 e il medico legale. I parenti dell'uomo sono stati sentiti dagli investigatori per chiarire meglio l'accaduto.