È ai domiciliari. “Non tollero mia moglie, portatemi da mia madre”

Catania - Pensava di aver risolto il problema della difficile convivenza con la moglie, il 37enne catanese, detenuto ai domiciliari, che è stato arrestato dai carabinieri per evasione. Chiuso in casa col braccialetto elettronico, dopo aver litigato con la moglie, ha staccato il dispositivo ed è uscito, facendo così scattare l’alert nella centrale operativa, che ha subito inviato sul posto una pattuglia.

I carabinieri intervenuti hanno trovato, però, soltanto la compagna del 37enne la quale ha riferito che il marito, dopo un animato diverbio, aveva deciso di tagliare il braccialetto elettronico e uscire. Sono quindi scattate le ricerche dell’evaso nelle zone intorno alla casa. Sono bastati meno di 10 minuti ai militari per individuare e bloccare il fuggiasco a poche centinaia di metri dalla casa coniugale. Il 37enne ha tentato di giustificare il suo comportamento raccontando di non sopportare più le continue urla della moglie e di essere stanco di vivere con lei e i figli, decidendo così di scappare. Ha poi chiesto ai carabinieri di poter essere accompagnato dalla madre. Tuttavia, per il 37enne sono stati ripristinati i domiciliari nella stessa casa.