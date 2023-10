Albero crolla su auto in autostrada, morto il conducente

Palermo - Tragico incidente stradale quello che si è verificato nelle prime ore di oggi, lunedì 9 ottobre, lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, all’altezza di Campofelice di Roccella, al chilometro 175. Un automobilista ha perso la vita dopo il crollo di un albero sulla carreggiata in direzione del capoluogo siciliano. L’impatto con il grosso tronco sarebbe stato inevitabile.

L’incidente si è verificato poco dopo le 6 di questa mattina. Stando alle prime notizie che filtrano, un albero posto ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato. In quel momento stava transitando un’auto che è stata investita in pieno dal grosso fusto. Per lo sfortunato automobilista non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Immediato l’intervento sul posto di polizia stradale, operai del Cas (consorzio autostrade) e mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa del tutto al traffico anche perché l’albero ha occupato l’intera carreggiata.

Notizia in aggiornamento.