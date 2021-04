Alcamo: sequestrato un pesce drago, vale quasi 300mila euro

Alcamo - Maxi evasione fiscale di oltre 3 milioni di euro in provincia di Trapani. La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 70 mila di euro in contanti a due coniugi cinesi di 56 e 57 anni, oltre a un rarissimo pesce drago, in via di estinzione e di rilevante valore economico. La coppia - lui amministratore unico di una srl, lei titolare di una ditta individuale di articoli per la casa cessata nel 2017 - aveva trasferito gli asset di quest’ultima, particolarmente indebitata nei confronti del fisco, poco prima della sua formale chiusura, a una Srl attraverso una simulata cessione di un ramo d’azienda.

Nel corso delle perquisizioni è stato trovato contante per oltre 70 mila euro in banconote di piccolo taglio; mentre presso la sede dell’esercizio commerciale è stato identificato un cinese, impiegato clandestinamente come lavoratore dipendente, nei cui confronti è stata attivata la procedura di espulsione con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della questura. All’interno di un acquario, è stato scoperto anche un prezioso esemplare di pesce drago (Scleropagus Formosus): una specie di acqua dolce detenuta in violazione delle convenzioni internazionali. Il possesso del pesce drago, secondo la cultura orientale, è indice di agiatezza economica e preminenza sociale: il valore di commercio al mercato nero di questa razza esotica arriva a oltre 300 mila dollari, corrispondenti a circa 250mila euro.