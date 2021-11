Siracusa - Da ieri sera non si hanno più notizie di un 40enne di Siracusa, Alessandro Cavarra. L’uomo si è allontanato da una struttura alberghiera, situata in via Necropoli Grotticelle, nella zona nord della città, facendo perdere le sue tracce.

La famiglia, che ha provato inutilmente a contattarlo, si è subito rivolta alla polizia che ha avviato le ricerche. Al momento dell’allontanamento Cavarra era alla guida di una Toyota Rav 4 ed è stato visto dirigersi verso di contrada Targia.