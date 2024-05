Alessandro, la fiammata, le ustioni, l'agonia

Modica - Le ustioni di terzo e quarto grado sul settanta per cento del corpo non gli hanno dato scampo. Dopo una settimana di agonia è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania, al centro grandi ustioni, il modicano Alessandro Brafa, 38 anni, pizzaiolo, sposato, padre di due figli di 16 e 12 anni.

News Correlate Modica, muore per ustioni dopo una settimana di agonia Alessandro Brafa

Nel pomeriggio di martedì 23 aprile Alessandro aveva deciso di fare alcuni lavori di casa nella sua abitazione di via Iachinoto, traversa di via Tirella a Modica bassa, usando del solvente. Una fiammata improvvisa ha provocato l'esplosione del barattolo che teneva in mano, provocandogli le gravissime ustioni.

Dall'ospedale Maggiore di Modica Alessandro è stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania, dove è stato sottoposto a quattro interventi chirurgici e continue medicazioni che tuttavia non sono riuscite a strapparlo alla morte, avvenuta ieri, a una settimana esatta dalla tragedia. L'incidente domestico gli è costato la vita.