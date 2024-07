Alessandro Scalzo morto nello schianto con la sua moto

Milazzo - Ancora sangue lungo le strade siciliane. L’ultima vittima è il 26enne Alessandro Scalzo, originario di Milazzo, in provincia di Messina. Il giovane è morto, a quanto pare sul colpo, la notte scorsa in un incidente stradale nei pressi dello svincolo San Giovanni. Scalzo si trovava a bordo della sua moto Benelli quando si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Per il 26enne non c’è stato niente da fare. Sul posto il 118, la polizia supportata dai carabinieri. La dinamica del sinistro sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da Milazzo24.it il 26enne avrebbe percorso, nei pressi dello stadio, alcuni metri in senso vietato. Infrazione notata da una Volante della polizia impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio. Gli agenti, sempre secondo quanto riportato dal giornale on-line, si sarebbero attivati per fermare la moto e procedere a un controllo, salvo poi ritrovarsi davanti alla scena dell’incidente. Il giovane, che lavorava in una nave di Caronte&Tourist, era molto conosciuto nella cittadina peloritana e ieri notte stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un lido balneare.

La Pro Loco, in accordo con il Comune, ha intanto deciso di annullare la Notte bianca. «L’amministrazione comunale ringrazia la Pro Loco che si sobbarcherà i costi della produzione degli eventi che erano in programma e invita i cittadini, soprattutto giovani, a riempire comunque la marina Garibaldi e dedicare la serata a momenti di riflessione per commemorare il ragazzo morto e tutte le vittime della strada», si legge in una nota diffusa dal Comune.