Alessio e Salvatore morti in moto in un incidente

Palermo - Sono Alessio Fardella e Salvatore Tantillo, i due giovani di 36 e 20 anni che hanno perso la vita nell’incidente stradale sulla Palermo-Mazara questa mattina.

Fardella e Tantillo viaggiavano a bordo di uno scooter Honda Sh insieme a un gruppo di motociclisti. Per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter dei due giovani si è schiantato contro un’auto parcheggiata in corsia di emergenza. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai centauri. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, hanno potuto solamente constatare il decesso di Fardella e Tantillo.