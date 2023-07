Alfredo Caruso morto a 28 anni in moto

Belpasso - Dolore e incredulità a Belpasso per la morte di Alfredo Antonio Caruso, il 28enne rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì lungo la statale 121, sulla corsia di marcia Catania-Paternò.Caruso era a bordo della sua moto, una Yamaha R6, quando per cause in corso d’accertamento, mentre percorreva l’arteria stradale, si sarebbe scontrato contro un autocarro e un’auto che stavano percorrendo la statale in direzione Paternò. Inutili i soccorsi dei sanitari, arrivati sul posto con un’ambulanza del 118. Alfredo Caruso sarebbe morto all’istante per le ferite riportate nell’impatto con i mezzi.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Belpasso e i militari dell’Arma della Compagnia di Paternò. Sul posto anche personale Anas. Un dolore terribile per i familiari, per la compagna di Alfredo Caruso, con la coppia che si sarebbe dovuto sposare presto. La moto, così come l’autocarro e l’auto, sono state sequestrate per le necessarie indagini, come disposto dal magistrato di turno del Tribunale di Catania. La salma del giovane è stata portata nella sala mortuaria del Policlinico, prima di essere restituita ai familiari.L’incidente, avvenuto poco prima delle 22, all’altezza dello svincolo per Palazzolo, in territorio di Belpasso, ha determinato il blocco totale della circolazione stradale, su entrambe le corsie di marcia, con le auto in transito dirottate verso altre uscite. Il transito è tornato regolare in nottata. La notizia della morte di Alfredo Caruso ha colpito anche la città di Paternò, dove il ragazzo aveva numerosi amici.E ieri, nuovo incidente stradale con protagonista sempre un motociclista. Il sinistro si è registrato lungo la statale 284, nel tratto Adrano-Bronte. Il motociclista ferito è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla.