All'hub col braccio finto, no vax scoperto e denunciato

Biella - Roba da matti in Piemonte: ieri sera, giovedì 2 dicembre, a Biella, in Piemonte, in uno dei centri vaccinale di Biella ad accesso diretto per le prime dosi, un 50enne si è presentato con un finto avambraccio, cioè un deltoide in silicone, pensando di poter così ingannare gli operatori e ottenere il green pass. Non sanno davvero più cosa inventarsi certi no vax.

Nonostante l’applicazione fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'infermiera, che ha chiesto all'uomo di mostrarle tutto il braccio. Scoperto il trucco, il soggetto ha cercato inutilmente di convincere l’operatrice a chiudere un occhio: sarà denunciato ai carabinieri e l’Asl segnalerà il caso anche in Procura.

“Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme, inaccettabile di fronte al sacrificio che la pandemia sta facendo pagare a tutta la nostra comunità, in termini di vite umane e di costi sociali ed economici - ha dichiarato il governatore piemontese Alberto Cirio -. Ora ne risponderà alla giustizia".