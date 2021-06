Ispica - Domenica, un bagnante che si trovava in spiaggia al lido Marza, nel comune di Ispica, che notava che due ragazzi, a bordo di un canotto a remi, sorpresi dalle forti correnti, venivano spinti verso il largo. In pochi minuti la Motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha raggiunto il gonfiabile, prendendo a bordo i due ragazzi per fortuna in buono stato di salute seppur spaventati.

I due malcapitati sono stati trasportati in porto a Pozzallo.