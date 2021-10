Allerta arancione sulla Sicilia, voli dirottati e allagamenti FOTO | VIDEO

Palermo - La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di "allerta arancione" per rischio meteoidrogeologico fino alla mezzanotte di oggi: "Previsti rovesci di forte intensità e grandinate, frequenti attività elettriche e forti raffiche di vento" avvisa la nota. A causa del maltempo questa mattina sono stati dirottati diversi voli da e per gli aeroporti Falcone e Borsellino di Palermo e Trapani Birgi, dove sono in corso di riprogrammazione decolli e atterraggi.

Finora sono 4 i voli dirottati all'aeroporto di Palermo, tre verso Catania e uno, con partenza da Venezia direzione Palermo, dirottato all'aeroporto di Cagliari. La situazione è particolarmente critica nel capoluogo, già teatro di allagamenti nel weekend. Nella foto, un fumine mentre colpisce la cima del Monte Pellegrino; in quelle successive - pubblicate in Rete dal Centro meterologico siciliano - il cielo di Bagheria, dove pare calata la notte tanto sono scure e compatte le nuvole. Tuoni e lampi sono davvero impressionanti: li vediamo nel primo video allegato. Nel secondo e terzo, i disagi prodotti in tempo record dalla nuova ondata di piogge.

Notizia in aggiornamento...