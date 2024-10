Allerta gialla per maltempo in Sicilia orientale per lunedì 21 ottobre

Ragusa - Una domenica di sole ha permesso alla Sicilia di leccarsi le ferite di un sabato difficile sul fronte del maltempo e di fare la conta dei danni nelle zone maggiormente colpite da pioggia e vento. Ma un nuovo avviso meteo della Protezione civile richiede attenzione per domani. Secondo le previsioni meteo, saranno i settori ionici quelli che dovranno fari ancora i conti con temporali e nubifragi. L’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale parla di «precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, con quantitativi cumulati moderati, specie su Sicilia nord-orientale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto delle zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli». Quindi Messina, Catania Siracusa e Ragusa si preparano a un’altra giornata difficile sul fronte del maltempo.

Anche la pioggia caduta ieri – che non ha risparmiato nessun angolo dell’isola, dopo mesi di arsura – ha provocato danni soprattutto nella parte centro-orientale dell’isola, bloccando arterie stradali, allagando case, negozi e devastando aziende agricole, com’è accaduto a Licata. Nel grosso centro dell’Agrigentino gli ortaggi erano miracolosamente sopravvissuti alla scarsità di acqua e quando erano pronti per la raccolta sono stati inghiottiti dall’esondazione del Salso. Il fiume, nel massimo della piena, ha raggiunto otto metri d’altezza, come non si era mai visto da quelle parti.