Allerta meteo in Sicilia occidentale: allagamenti e voli dirottati

Palermo - Il sindaco Lagalla ha emesso un’ordinanza che impone la chiusura della scuole, di ville e giardini, cimiteri. L’allerta meteo è per tutta la durata della giornata, con il rischio di forti temporali e grandinate in città e tutta la Sicilia occidentale. Alcuni alberi sono caduti nel palermitano. La protezione civile e i vigili del fuoco sono intervenuta a Mezzojuso dove un albero ha invaso la sede stradale di una via comunale.

In provincia di Agrigento c’è preoccupazione per la pioggia incessante che continua a scendere da diverse ore in tutto il territorio. Tutti i comuni della provincia hanno predisposto la chiusura di scuole e cimiteri, ieri il consorzio dei comuni ha inviato un comunicato in cui raccomanda di limitare gli spostamenti in auto e di evitare di uscire se non per necessità, soprattutto nei pressi di torrenti e valloni, a rischio esondazione.

Occhi puntati sulla costa, soprattutto nella frazione balneare di San Leone ma anche a Licata e a Sciacca, zone soggette spesso ad allagamenti. In questo lunedì nero per molti cittadini anche i pendolari subiranno disagi in quanto l’affollato treno Palermo-Agrigento ha eliminato alcune delle sue corse con Trenitalia che ha annunciato possibili ritardi nelle corse e ulteriori cancellazioni.

A causa dell'allerta meteo Trenitalia per oggi ha cancellato cinque corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

La situazione dei voli in Sicilia

Vari voli in arrivo a Malta sono stati dirottati verso gli aeroporti siciliani domenica sera a causa delle cattive condizioni meteorologiche che hanno colpito l'aeroporto internazionale di Malta, rendendo pericoloso l'atterraggio degli aerei. Anche i voli in partenza dall'Isola sono stati gravemente colpiti e ritardati. Gli aerei sono stati dirottati a causa della scarsa visibilità causata dalla sabbia del deserto proveniente dalla regione del Sahara e da forti venti che avrebbero potuto destabilizzare il velivolo. L'aeroporto internazionale di Malta ha confermato che tre voli sono stati dirottati su Catania e un altro su Palermo.

I voli dirottati su Catania provenivano da Napoli, Berlino e Parigi mentre il volo dirottato su Palermo era diretto a Malta da Parigi. Secondo rapporti locali, i passeggeri di uno dei voli hanno riferito di forti turbolenze sull'aereo mentre stava raggiungendo Malta, costringendo il pilota ad atterrare a Catania. Tutti quattro i voli sono tornati a Malta circa quattro ore dopo l'orario dell'arrivo previsto. Intanto, anche se lunedì sera non è previsto che un ciclone africano colpisca Malta, si prevede forti venti con raffiche tra Forza 5 e 7 sferzeranno le isole maltesi.