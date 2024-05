Allme bomba in corso Italia a Catania

Catania - Un trolley di colore grigio abbandonato sul marciapiede spartitraffico di fronte alla sede della facoltà di Economia dell’Università di Catania ha fatto scattare l’allarme bomba. Un tratto di corso Italia è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di verifica.

Sul posto sono intervenuti e stanno operando gli artificieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. In particolare, corso Italia è interdetto dall’angolo di via Crispi fino all’angolo con il viale Vittorio Veneto. La valigia, su cui sono in corso i controlli, si trova accanto a una colonnina di Sostare, quelle in cui è possibile fare i biglietti per il parcheggio delle auto sulle strisce blu in città. Nella zona sono arrivati anche gli operatori sanitari con un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale che stanno regolando il traffico.

Il trolley sospetto è stato fatto brillare e all’interno pare ci fossero soltanto degli indumenti. L’allarme è rientrato e il tratto di corso Italia è stato riaperto.