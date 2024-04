Alloggi popolari a rischio crollo: Mamma non vado a scuola, così muoio qui

Pozzallo - Palazzine dello Iacp realizzate con cemento depotenziato e a rischio crollo. Lo sgombero previsto per lunedì. Ma le famiglie, 150 persone, non vogliono lasciare le loro case. Un bambino: "Mamma non vado a scuola, così se il palazzo crolla muoio con te". Il servizio del Tgr Sicilia.