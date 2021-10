Alluvione a Catania, pompieri con mezzi anfibi, soccorsi in canoa. VIDEO

Catania - La fontana del fiume Amenano sommersa dall'acqua. E' una delle immagini più forti dell'alluvione in corso a Catania. Piazza Duomo come un lago, sott'acqua la Pescheria, in via Etnea i pompieri arrivano con un mezzo anfibio.

Via Etnea trasformata in un fiume, allagato lo storico mercato della Pescheria. Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi etnei e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio.

Situazione difficile in via Cantarella, tra via Etnea e piazza Roma. Qui un'automobile è stata trascinata via dall'acqua. Allagata la pretura in via Crispi, dove le infiltrazioni d'acqua arrivano sulle scrivanie. A piazza Europa un albero è caduto e tante auto sono bloccate dall'acqua. Numerosi alberi sono caduti nella zona del lungomare cittadino. Situazione simile anche in piazza Alcalà, dove il Mc Donald's è stato allagato. Nel territorio di Gravina, invece, tante auto in panne. Una è rimasta di traverso non lontano da via Passo Gavina con il flusso di acqua imponente che sbatteva lungo tutta la fiancata.

Nella parte a sud di Catania nuovi allagamenti si registrano al villaggio Santa Maria Goretti, nei pressi dell'aeroporto, nella zona industriale e nelle aree della Plaia e di Vaccarizzo. A Sigonella alcuni militari si muovano in canoa dopo che il livello dell'acqua è salito. In provincia a Mascali sono state chiuse diverse strade nella zona di Fondachello. Le corse della metropolitana di Catania sono state sospese perché è tantissima l'acqua che entra dalle scale arrivando dalle strade esterne.