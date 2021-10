Catania - Alluvione a Catania, ecco le immagini del fiume d'acqua di oggi in via Etnea, all'angolo con via XX Settembre.

Tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile con i volontari stanno lavorando per rispondere alle centinaia di chiamate di emergenza, insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine. Sono tanti i cittadini intrappolati che chiedono interventi di emergenza per il livello raggiunto dalla pioggia, quasi 150 ml caduti in poche ore.