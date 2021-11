Altro monopattino coinvolto in incidente, altra caccia al pirata

Palermo - Ancora un incidente con un monopattino nel capoluogo siciliano, con un altro pirata della strada a cui dare la caccia dopo quella, costituitasi ieri, che aveva travolto in auto una 20enne all'uscita da una festa, tuttora ricoverata in prognosi riservata. Questo nuovo scontro è avvenuto ieri in centro, tra via Paternostro e via Principe Villafranca.

Non è ancora chiaro se la macchina abbia colpito il monopattino o se il conducente del mezzo a due ruote abbia perso l'equilibrio, sbattendo la testa per terra (foto): ricoverato in pronto soccorso, non è in pericolo di vita. I vigili urbani stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e di identificare il conducente della vettura, che se n’è andato senza fermarsi a prestare soccorso.