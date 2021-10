Amante di una notte sedato e rapinato da una 20enne

Palermo – Arrestata e messa ai domiciliari una 20enne pregiudicata palermitana, accusata di rapina aggravata dai carabinieri. Dopo aver fatto sesso con un uomo più grande di diversi anni, la giovane l'ha addormentato versandogli in una bibita diverse gocce di un sedativo, per poi rubargli oltre 2.500 euro in contanti.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia della figlia della vittima: a incastrare la ragazza, testimonianze e immagini di videosorveglianza della farmacia, che hanno consentito di ritrovare la confezione del farmaco usato.