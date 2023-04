Ammazzata a Napoli la madre di Donato, il salumiere star di Tiktok

Napoli- E’ stata uccisa con un oggetto contundente, probabilmente un martello, e quando l’hanno ritrovata cadavere in casa c’erano segni di bruciature su parte dei vestiti che indossava. E’ morta così Rosa Gigante, 72 anni, madre del noto tiktoker e salumiere Donato De Caprio, celebre sui social con la sua attività “Con mollica o senza”.

Rosa Gigante, la donna trovata senza vita nella sua casa di Pianura, è stata uccisa al termine di una lite. Queste le prime risultanze delle indagini condotte sul posto dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli investigatori sarebbero sulle tracce dell’aggressore.

La donna, incensurata, sarebbe stata uccisa al culmine di una lite con una vicina di casa, già identificata dalla polizia, avvenuta nel quartiere napoletano di Pianura. Una lite nata per futili motivi e degenerata nel peggiore dei modi in via Vicinale Sant’Aniello, nell’abitazione al piano terra di un complesso di edilizia popolare. A sollecitare l’intervento della polizia, intervenuta sul posto con numerose volanti, sono stati i vicini di casa.

Donato De Caprio

Uno slogan che lo ha reso celebre fino a fargli accumulare 3 milioni di followers. Gli inquirenti stanno valutando la posizione di una donna attualmente sottoposta a interrogatorio dal pm della procura di Napoli Maurizio De Marco, e dagli uomini della Squadra Mobile della questura partenopea coordinati dal dirigente Alfredo Fabbrocini.

Le indagini sono affidate agli agenti di polizia del locale commissariato, guidati dal dirigente Arturo De Leone, e alla Squadra Mobile diretta dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini.