Anastasia Curcuruto muore a 25 anni schiantandosi con l'auto

Aci Castello, Ct - Aveva trascorso la serata al Bellatrix Club di Catania per poi fare ritorno a casa, ma intorno alle 3.30 di mercoledì notte è stata vittima di un incidente stradale autonomo, in territorio di Aci Castello: si tratta di Anastasia Curcuruto, 25 anni (foto). La ragazza, cassiera di una pizzeria che si trova proprio nel comune castellese, ha trovato la morte all’alba mentre percorreva a bordo della sua Citroen C2 la Statale 114.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, la giovane ha perso il controllo dell’auto andando a finire contro un muretto di cinta della via che porta verso l’ospedale Cannizzaro. Ipotizzabile, considerato l’orario, che possa essere stata vittima di un colpo di sonno o di una distrazione. Quando sul posto sono intervenuti i medici del 118 Anastasia era già morta, sul colpo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per l’ennesima vittima della strada in Sicilia. “Sono distrutta dal dolore - scrive un'amica di famiglia -, ho visto crescere tuo padre, ti ho visto nascere. Sono vicina al dolore della famiglia”.